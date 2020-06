Přípravy Indiany Jonese 5 teprve začaly, Mission Impossible bude dříve

Indiana Jones patří k symbolům osmdesátých let a dnes už může působit trochu starosvětsky. Mangold má zřejmě sérii dodat postmoderní šmrnc, možná i jiný humor. Steven Spielberg ale Indianu neopouští, nechal si místo producenta. Premiéra filmu se neustále odkládá. Původně měla být v červenci 2019, pak se psalo o červenci 2020 a teď už to vypadá spíše na rok 2022. V té době už Harrisonu Fordovi bude osmdesát let.