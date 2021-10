Peter Jackson vydal trailer k filmu o Beatles

Film The Beatles: Get Back byl připraven k uvedení v kinech, ale vzhledem ke stále komplikované situaci a nejistotě bude nakonec uveden 25. listopadu jako třídílná minisérie na platformě Disney+.

Beatles v roce 1969 zamířili do studia, aby po delší pauze natočili 14 písní a postupně se vrátili i k živému koncertování. Nahrávky sice vznikly, ale kapela se začala rozpadat a k turné už nikdy nedošlo.

Upoutávka na film The Beatles: Get Back

Po letech se vytvořila řada legend, kdo za všechno mohl. Hlavně Lennonova partnerka Yoko Ono vstoupila do hudebních dějin jako potvora, která „rozbila Beatles“. Paul McCartney nedávno uvedl, že skupinu Beatles zničil jednoznačně John Lennon, zatímco on sám by rád hrál dál.