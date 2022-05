Filmové premiéry: Film roku, Ženy a život, Ušák Chicky a Zlokřeček, Žhářka, Divoch a Pražský výběr: Symphony Bizarre

Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem. Přinese to spoustu zápletek.