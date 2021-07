Dokument Petera Jacksona o Beatles jako seriál

Další novou zprávou je, že bude rozdělen do tří dvouhodinových epizod a má být skutečným svátkem pro fanoušky slavné liverpoolské čtyřky. Podle prohlášení zástupců Disney+ je to kvůli množství záběrů, které režisér Peter Jackson (natočil mimo jiné série filmů Pán prstenů nebo Hobit) nashromáždil za poslední tři roky natáčení.

Půjde o záznam studiových seancí členů kapely v roce 1969, kdy pracovali na tvorbě alba původně nazvaného Get Back.

Vyšlo nakonec pod názvem Let It Be. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr strávili na projektu tři týdny, nejprve ve Twickenham Film Studios a poté v novém Apple Studios.