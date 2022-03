David Ondříček natáčí skutečný příběh Krále Šumavy: Jako malý jsem si na něj hrál

„Je pro mě splněným snem vyprávět takový klučičí dobrodružný příběh o někom, kdo se pro Šumavu narodil, znal ji dokonale a dostal se do situace, kdy stál před lidmi, kteří ze země utíkají, a buď je mohl zastavit, nebo jim pomoci. A on se rozhodl jim pomoci,“ dodal.

„Bohužel ten příběh má nejen historickou hodnotu, ale i současnost. Všichni víme, co se dnes děje. Znovu se zabýváme otázkou svobody pohybu, státních hranic a znovu se dostáváme do osidel komunistického režimu, aniž bychom chtěli,“ doplnil ho režisér David Ondříček.

„Jsem moc rád, že se tátův příběh dočká nového a hlavně pravdivého zpracování a že za tím stojí zrovna David Ondříček, ve kterého mám plnou důvěru,“ uvedl jediný syn Josefa Hasila Josef Vávra. „Uvědomuji si, jaký to byl hrdina. Dokázal se postavit komunistům, zvolil si správnou cestu, i když naše rodiny přišly do nesnází a potíží.“

Svého otce viděl, až když byl dospělý. „Měl jsem slzy v očích. Pro mě to bylo velké překvapení. Představoval jsem si ho, že je mladý jako já. Znal jsem ho jen z fotek. A když jsem ho viděl, byl to děda. Bylo mu nějakých šedesát tři let,“ řekl.

Podle Reitlera je skutečný příběh vždy silnější než fabulace. „Když se do toho příběhu noříte hlouběji a poznáváte osudy lidí, kterých se to dotklo, cítíte k nim zodpovědnost a myslím, že se dozvíte víc sami o sobě. Když jsem si četl knížku Návrat Krále Šumavy, dostal jsem se mnohem blíž k někomu, kdo se hrdinou nezrodil. Kdo se do toho namotal a nemohl vystoupit,“ řekl.

Natáčení třídílné minisérie začíná v březnu. Trvat má do května a premiéra má být na podzim. Podle Reitlera se všechno šťastně potkalo. „David Žák se mi ozval, že jsou práva na jeho román k dispozici. David Ondříček do toho měl velikou chuť a scenárista Tomáš Vávra měl chuť napsat adaptaci tohoto typu. Chuť je víc, než kdyby nám to někdo nařídil. Když má člověk látku, má vždycky spěchat. Nikdy nevíte, co se stane,“ řekl Právu.