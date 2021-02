Asociace kameramanů ocenila Šarlatána či Herce

Vedle Hynka Bočana spolupracoval Šámal nejčastěji s Antonínem Moskalykem, a to jak na televizním filmu Barometr (1969), v němž jeho úsporná kamera podtrhla herecké mistrovství Ladislava Peška a Jarmily Kurandové, tak na klasických dílech české kinematografie, jako je Babička (1971) či válečné drama Kukačka v temném lese (1984). Pracoval i na divácky úspěšných seriálech osmdesátých a devadesátých let, ať už to bylo Moskalykovo Panoptikum Města pražského, Bočanova Přítelkyně z domu smutku či O zvířatech a lidech.