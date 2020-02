7 filmů o autech, které má smysl vidět, i když nejste fanda sporťáků

Randall Raines býval nejlepším zlodějem aut, ale už několik let seká latinu. Bohužel jeho mladší bratr zkazí kšeft jednomu gangsterovi, a tak se Randall musí vrátit k řemeslu a za tři dny ukrást padesát luxusních vozů, jinak bratr zemře. Zapojí partu kamarádů a vypadá to nadějně, ale do cesty se jim pletou policisté... Režie tohoto akčního krimi thrilleru se ujal Dominic Sena a zahráli si tam například Nicolas Cage, Giovanni Ribisi a Angelina Jolieová.