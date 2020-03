10 tipů na snímky Woodyho Allena: Annie Hall, Vicky Cristina Barcelona nebo Půlnoc v Paříži

Tato romantická komedie vznikla v roce 2011 a vypráví o tom, jak Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdamsová), kteří se mají brát, odjedou i s rodiči Inez do Paříže. Zatímco Gil je romantik, Inez kráse Paříže nepropadla. Gil se při procházce městem dostane do minulosti a setkává se s umělci, kteří sdílí jeho názor na francouzskou metropoli – potká například Salvadora Dalího nebo Pabla Picassa.

Dvě americké kamarádky přijedou do Barcelony na dovolenou. Vicky má před svatbou a je „ta zodpovědná“, Cristina je „ta volnomyšlenkářská“. Seznámí se s charismatickým Španělem Juanem a jeho manželkou Marií. Cristina s nimi začne žít a nakonec jejich kouzlu propadne i Vicky. Ohrozí to její svatbu? Film s Javierem Bardemem, Scarlett Johanssonovou, Rebeccou Hallovou a Penélope Cruzovou v hlavních rolích vzniknul roku 2008.

Film z roku 2013 vypráví o zhýčkané dámě Jasmine, které se jednoho dne rozpadne manželství. Odstěhuje se proto k sestře a musí začít pracovat, což dělá s velkou nelibostí. Musí přijít na to, co vlastně chce. Hráli zde například Cate Blanchettová, Alec Baldwin, Sally Hawkinsová a Peter Sarsgaard.

Jesse Eisenberg, Steve Carell, Kristen Stewartová a Blake Livelyová hrají ústřední postavy tohoto romantického snímku z roku 2016. Bobby odjede z Bronxu do Hollywoodu a pracuje jako poslíček u svého strýčka, který je mocným agentem filmových hvězd. Zamiluje se do jeho asistentky Vonnie, která si ho ale nechce vzít. Bobby se tedy vrátí do New Yorku a začne pracovat v klubu svého bratra. Tam se seznámí s Veronikou, kterou si vezme a má s ní děti. Idylka trvá až do doby, než se ve dveřích klubu objeví Vonnie.