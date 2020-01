10 tipů na filmy pro pamětníky, které pobaví i mladší ročníky

Nemusíte být narozeni před druhou světovou válkou, aby se vám líbily filmy pro pamětníky. Takový Kristián nebo Eva tropí hlouposti jsou kouzelné dodnes. A co teprve Cesta do hlubin študákovy duše! Výhoda filmů pro pamětníky je i to, že jsou standardně dlouhé hodinu a půl a netrápí diváka tři hodiny, jako tomu bývá u filmů z posledních let. Vybrali jsme deset starých českých snímků, u kterých prožijete příjemný večer.