10 filmů, které dostaly Oscara a měli byste je vidět

Na začátku jednadvacátého tisíciletí režisér Christopher Nolan natočil trilogii o komiksovém hrdinovi - Batman začíná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal . Právě druhý díl se stal diváky i kritiky nejoblíbenějším. Hlavní roli Batmana hrál Christian Bale, jeho protivníka Jokera ztvárnil Heath Ledger. Ten bohužel natáčení nedokončil. Byl nalezen v hotelovém pokoji předávkovaný léky. Tvrdí se, že se vžil do role psychopata natolik, že ho to pohltilo. Posmrtně získal roku 2009 Oscara za vedlejší mužskou roli. Temný rytíř dostal Oscara ještě za střih zvuku.

Milý film režiséra Woodyho Allana natočený roku 2011 doporučujeme všem, kdo mají rádi Paříž a francouzskou poetiku. Na Oscara byl nominován čtyřikrát, sošku získal jen Allen za původní scénář. A o co v něm jde? Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdamsová) jedou s jejími rodiči do Paříže. Gil se jde jeden večer sám projít a najednou se vrátí o sto let v čase a vidí toto romantické město ještě krásnější, a navíc potká kulturní velikány, kteří Paříž milovali stejně jako on.

Závěrečný díl fantastické trilogie natočené podle knihy Johna Ronalda Reuela Tolkiena uzavírá příběh o prstenu moci, který se dva malí hobiti Frodo a Sam snaží zničit hozením do hory Osudu. Pomáhají jim v tom elfové, lidi i trpaslíci. Temný pán Sauron, který po prstenu touží, ale povolal skřety a zlé čaroděje, aby jim to překazili a on tak získal moc nad celým světem. Snímek z roku 2003 získal dvanáct nominací na Oscara a jedenáct z nich proměnil. Zlatou sošku si tvůrci odnesli za nejlepší film, píseň (Annie Lennox - Into The West), režiséra (Peter Jackson), filmovou hudbu, adaptovaný scénář, zvuk, vizuální efekty, návrh kostýmů, výkon ve výpravě, střih a masky.