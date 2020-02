10 filmů drsňáka Jasona Stathama. Se zbraní to vážně umí!

10 filmů od Quentina Tarantina, které stojí za to zhlédnout. Pulp Fiction je jasné, ale co dál?

Jason Statham a rychlá auta, to jde zkrátka k sobě. Bývalý slavný automobilový závodník Jensen Ames se dostal do vězení za vraždu, kterou nespáchal. Shodou okolností nastoupil trest ve věznici, ve které se jezdí tak zvané Rallye smrti, které se vysílá online a má spoustu fanoušků. Kdo vyhraje pár závodů, získá svobodu. V závodech se ale taky hodně umírá... Ředitelka věznice hned Jensena využije ke klamání diváků. V závodě totiž zemřel oblíbený Frankenstein, který jezdí v masce. Diváci o jeho smrti zatím neví, Jensen se za něj tedy v klidu může vydávat. Stačí vyhrát jeden závod a bude osvobozen... Film vzniknul podle povídky od Iba Melchiora, roku 2008 ho natočil režisér Paul W.S. Anderson.

Susan Cooperová (Melissa McCarthyová) je analytička a pravá ruka agenta CIA Bradleyho Finea (Jude Law), do kterého je zamilovaná. Její práce není moc akční až do doby, kdy je jako tajná agentka nasazena do jednoho případu, který má zájem vyřešit i jiný agent jménem Rick Ford (Jason Statham). Akční komedii roku 2015 natočil režisér Paul Feig.