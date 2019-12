10 detektivek, které vás budou napínat až do konce

Big Lebowski je dnes už kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli. Snímek byl natočen v roce 1998 a pojednává o shodě náhod, kvůli kterým si vyděrači spletou boháče s lenochem. Parta neschopných chlápků pak musí předat výkupné, ale zvrtne se to.

Legendární režisér Alfred Hitchcock roku 1958 natočil příběh o posedlosti. Detektiv John Ferguson se zamiluje do tajemné Madeleine, ale to ještě neví, že se dostal do hry, ze které možná není úniku. V hlavních rolích se představili Kim Novaková a James Stewart.