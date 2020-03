Zpěvák Miro Žbirka: Šlo o to, povzbudit se navzájem

Tak trochu jsem to čekal. Bylo jasné, že situace se zhoršuje. Spíš se mi ulevilo, že nemusím nikam cestovat a stále se obávat infekce. Od té doby, co jsem prodělal těžký zápal plic, si musím dávat pozor.

Vůbec jsem to nečekal, byl to velmi spontánní nápad. Vždy, když jsem v nějakém pesimistickém rozpoložení, pomůže mi vzít do ruky kytaru nebo si zahrát na klavír. Také mám víc času komunikovat s fanoušky na sociálních sítích. Tak jsem to spojil a vyzval je, aby si napsali o písničky, které chtějí slyšet.