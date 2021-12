Zpěvačka Bela představuje Doma, píseň o svém rodném městě

„Písnička je o mých návratech domů, do rodného Broumova. Je to v podstatě moje definice domova. Měla jsem potřebu o tom napsat až teď, když už mám od svého rodiště určitý odstup a většinu času trávím v Praze. Domov pro mě vždycky bylo velmi důležité téma, ale až teď, když v něm nejsem tak často, si uvědomuju, co pro mě znamená,“ vysvětluje osmadvacetiletá BELA.