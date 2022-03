Zemřela Eva Zaoralová, první dáma karlovarského festivalu

Zaoralová vystudovala na Karlově univerzitě češtinu, francouzštinu a italštinu a zpočátku pracovala jako tlumočnice. Chodila na projekce do pražského Filmového klubu a sedmé múze tam propadla navždy. Psala, překládala, a jak to situace umožňovala, jezdila na festivaly. Od konce šedesátých let byla redaktorkou časopisu Film a doba, několik let byla i jeho šéfredaktorkou.