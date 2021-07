Veterán Tony Bennett kvůli nemoci končí

Koncerty nazvané One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga se uskuteční 3. a 5. srpna. Na tom prvním oslaví Bennett pětadevadesáté narozeniny.

Obě vystoupení jsou prezentována i jako jeho poslední, a to kvůli horšícímu se zdraví. V roce 2016 mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Dosud se své hudební kariéry nevzdal, nyní už ale musí.