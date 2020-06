Tvůrci filmu Avatar 2 jsou zpět na Novém Zélandu

Už v březnu natáčel pokračování slavného snímku z roku 2009 kanadský režisér James Cameron ve Wellington’s Stone Street Studios. Pandemie ho nicméně přinutila práci přerušit a odjet do Ameriky, kde připravoval ve studiu digitální efekty. Podle magazínu Hollywood Reporter se nyní na Nový Zéland vrací, aby mohl v práci pokračovat. Producent Jon Landau zveřejnil před několika dny fotografie z příprav natáčení na Instagramu.

„V pokračování se nejen vrátíme do Pandory, ale také prozkoumáte další regiony světa,“ ujistili producenti na začátku roku fanoušky s tím, že na Twitteru zveřejnili obrázky pohádkově krásných krajin.

Avatar 2 by měl mít premiéru 17. prosince 2021. V plánu je následně realizace dalších tří snímků. Do kin by měly vstupovat každé dva roky před Vánoci.