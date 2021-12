Tony Iommi návrat Black Sabbath nevyloučil

„V téhle kapele moc dobře víme, že nikdy nelze říkat nikdy. Pokaždé, když jsme řekli, že se něco nikdy nestane, stalo se to. Mysleli jsme si, že s námi po svém odchodu nikdy nebude hrát Ozzy Osbourne, ale on se vrátil. Mysleli jsme si, že se už nikdy nevrátíme s Ronniem Jamesem Diem, a vrátili jsme se. Nikdy jsme si nemysleli, že by s námi zpíval Ian Gillan, ale on to udělal. Takže nemůžeme říct, že se nikdy nic nestane,“ řekl.