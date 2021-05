Tina Turner, Foo Fighters, Carole King i Kraftwerk vstoupí v říjnu do Rockové síně slávy

Carole King (vlastním jménem Kleinová) pochází z newyorské židovské rodiny. Ze začátku se prosadila spíš jako autorka než zpěvačka. Až v roce 1971 vydala průlomové album Tapestry, kde sama zpívala. K jejím slavným songům patří kromě Will You Love Me Tomorrow také Beautiful, You’ve Got a Friend nebo (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, které natočily a dodnes natáčejí stovky zpěváků.