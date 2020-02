Rolling Stones vyrazí na letní turné

„Je to vždycky radost vrátit se do Severní Ameriky a hrát pro jedny z největších a nejlepších davů fanoušků,“ řekl Mick Jagger, nezničitelný frontman kapely, která funguje déle než půl století. Navštíví i Vancouver, Nashville, Dallas, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo či Tampu. Koncert v ČR zatím není v plánu.

„Zkoušíme vybrat nějaké věci, které jsme nehráli v posledních letech. Většinou lidi nechtějí příliš neobvyklého materiálu, chtějí jen trochu,“ dodal. Jedna z málo známých písní, která by mohla zaznít, je třeba Memory Motel. Balada pochází z alba Black and Blue ze sedmdesátých let. Je nestandardně dlouhá, má přes sedm minut.