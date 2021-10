Rolling Stones vypouští svou druhou nejhranější píseň kvůli možnému nařčení z rasismu

Během probíhajícího turné poskytli Mick Jagger a Keith Richards rozhovor pro Los Angeles Times, v němž se mimo jiné řešilo i to, proč už kapela nezařazuje do playlistu píseň Brown Sugar, která je jejich druhou nejhranější.

„Já nevím. Snažím se přijít na to, v čem je vlastně problém. Nerozumí snad, že ten song je o hrůzách otroctví? Ale snaží se ji prostě pohřbít. Momentálně se nechci dostat do žádných konfliktů se všemi těmihle sr...,“ uvedl se smíchem Richards s odkazem na boje o to, co rasismus je a co rasismus není. „Ale doufám, že tu krásku budeme za čas moct vzkřísit v její původní slávě,“ dodal k písni.