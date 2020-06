Režisér Pána prstenů připravuje film o Beatles. Bude za rok

O dokumentárním filmu Petera Jacksona se mluví už od roku 2019. Věnuje se hlavně albu Let It Be a postupnému rozpadu Beatles. Slibuje filmové záběry Paula McCartneyho, George Harrisona, Johna Lennona a Ringo Starra, které nebyly použity ve starších filmech.

Podle zahraničního tisku je film veselý duchem i vizuální stránkou, ukazuje Beatles vtipkující a zpívající s praštěným přízvukem. To je zajímavé i proto, že o době před rozpadem skupiny kolují různé historky - spíše o tom, jak se členové skupiny hádali. Jackson se probral stovkami hodin záznamů a je to podle něj „jako stroj času, který nás vezme do roku 1969.“

Peter Jackson Foto: Reuters

“Skutečně se na ten film těším. Peter je skvělý a bylo cool se na ty záběry dívat. Jsou to hodiny a hodiny záběrů, jak se smějeme a hrajeme muziku, která vůbec není jako ta verze, co vyšla. Bylo kolem toho hodně radosti a myslím, že Peter to ukáže,“ uvedl Ringo Starr.

“Jsem opravdu šťastný, že se Peter ponořil do našich archívů, aby udělal film, který ukazuje pravdu o tom, jak Beatles nahrávali. Zase cítím to přátelství a lásku mezi námi a připomíná mi to, jak bláznivě krásné časy jsme zažili,” řekl Paul McCartney.

Ringo Starr, bubeník z bývalé skupiny Beatles. Foto: Milan Malíček, Právo

Popularita Beatles je rozhodně jedna z nejtrvalejších. V roce 2019 šel do kin film Yesterday inspirovaný jejich hudbou. Režisér Danny Boyle pojal film jako mainstreamovou komedii o neúspěšném písničkáři, který má jedinou fanynku (svou manažerku). Po sérii trapných koncertů chce skončit, ale po nehodě se probudí ve světě, kde lidé neznají Beatles. Vydává jejich hity za své a získá si pověst hudebního génia.