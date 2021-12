RECENZE: Z Miláčka zůstal jen ambiciózní drzoun

Příběh bezskrupulózního, ambiciózního, nicméně charismatického Georgese Duroye, který se díky nebývalé přízni žen vyšplhá z naprosté nuly až do společenské elity, okouzluje čtenáře už bezmála sto čtyřicet let. Dočkal se řady filmových i divadelních zpracování. I české divadlo si ho oblíbilo, od roku 1990 se hrál nejméně na osmi scénách.

Pro vinohradský soubor román zdramatizoval Vladimír Čepek. Ne moc šťastně, jeho scénář je umluvený, řada situací by se dala zahrát svižněji a beze slov. Zejména v první polovině se inscenace dost nudně vleče, ostatně, než se Miláček dostane na vrchol, trvá to přes tři hodiny.

Postavy se na scéně spíše ztrácejí a dění postrádá dynamické a rytmické členění. Hlavní problém ale představuje nedynamický vývoj titulní postavy oděné navíc do poměrně neslušivých kostýmů. Georges Duroy Ondřeje Krause je od začátku do konce jasně vymezený jako bezcharakterní přidrzlý sobec, řídící se jediným heslem: „Já si zasloužím víc!“

Ale čím si zaslouží neustálý, až hysterický obdiv žen, jež mu padají k nohám i do postele a postarají se tak spolehlivě o jeho kariéru, je do značné míry záhadou. Svádí je s rutinou sňatkového podvodníka okresního formátu a smích publika plyne tak vlastně pouze z pobaveného úžasu nad tím, jak to že to funguje. Že se tím ale snižuje hodnota všech ženských postav, je nabíledni.