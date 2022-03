RECENZE: Anomálie. Nepřítelem jsme si sami

Existují věci mezi nebem a zemí, které vědcům dávají zapeklité otázky, jak zní jedno klišé. Hervé Le Tellier důmyslně rozehrává v románu Anomálie jev dosud nevídaný. Neznámou a těžko pochopitelnou chybou kdesi v časoprostoru se s rozpětím tří měsíců duplikuje standardní let z Paříže do New Yorku, a to včetně posádky a pasažérů. Situace, jež zběžným pohledem může připomínat pokleslé filmové sci-fi, je v podání autorova vybroušeného pera malým literárním zázrakem.