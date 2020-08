Rage Against the Machine v září nepřijedou

Poté, co byla zrušena drtivá většina velkých letních koncertů, padají už i ty podzimní. Rage Against the Machine, jedna z mála kapel, která má právo na přívlastek kultovní, v září nedorazí. Skupina byla jednou z ikon devadesátých let. Prorazila v roce 1992 agresivní směsí funky basy, těžkých riffů a rapu.

Album nazvané prostě Rage Against the Machine vládlo hitparádám a nasbíralo několik cen. Následovala skvělá deska Evil Empire a třetí (The Battle Of Los Angeles) z roku 1999 získala nominaci na cenu Grammy v kategorii nejlepší rockové album. Poté se formace rozpadla.

Minulý rok se Tim Commerford, Zack de la Rocha, Tom Morello a Brad Wilk dali dohromady a začali hrát, jenže comebackové turné zastavila pandemie. Náhradní termín koncertu zatím nebyl ohlášen, lístky zůstávají v platnosti.