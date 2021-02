Prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška: Strategický investor nám dává velkou jistotu

A nově získali i strategického investora v podobě skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, která tím chce podpořit filmový průmysl v Česku a střední Evropě. O tom, i o přípravách letošního festivalu poskytl jeho prezident Jiří Bartoška Právu rozhovor.

Přichystal jste si před novým ročníkem jednu novinku. Znamená ohlášení vstupu strategického investora prodej festivalu?

Můžu všechny uklidnit, žádný festival se neprodal, naopak do něj vstoupila jako strategický investor společnost Rockaway Capital, která s námi už několik let spolupracuje přes svoji portfoliovou firmu Mall.cz. Její internetová televize Mall.tv stojí například za seriálem #martyisdead, oceněném prestižní cenou Emmy. Pro nás je to v této nelehké době obrovská garance a jistota.

Na chodu festivalu ani na personálním obsazení se tím ale naprosto nic nemění. Jsem dál prezidentem festivalu, Kryštof Mucha je dál výkonným ředitelem, navíc posílil na člena představenstva, jehož jsem předsedou. Karel Och zůstává uměleckým ředitelem, Petr Lintimer vedoucím produkce.

Proč jste se rozhodl pustit do festivalové společnosti investora?

Všichni víme, že 55. ročník byl loni připravený, programové oddělení mělo vybrané filmy. Čekali jsme, ale když zrušil svůj ročník canneský festival, řekli jsme si, že bezpečnostní situace opravdu není dobrá pro pořádání festivalu. Ale protože už v tom byla spousta práce včetně nasmlouvaných filmů, napadlo nás oslovit kinaře s akcí Tady Vary ve vašem kině. Počítali jsme zhruba se čtyřiceti, a ono jich bylo šestadevadesát! Akce měla velký úspěch, partneři byli spokojeni a my jsme zároveň naplánovali na listopad třídenní 54 ½ minifestival. Nakonec jsme museli zrušit i ten.

Máme sice ohromnou podporu partnerů, kteří nás podrželi, čehož si nesmírně vážím a děkuji jim za to, ale zároveň jsem si uvědomil, že v takto nepředvídatelné době je dobré mít i na manažerské úrovni v zádech partnera, který nám poskytne stabilitu a pomůže nám realizovat a rozvíjet další nápady a aktivity.

Jaké konkrétní nápady a plány vedle nadcházejícího ročníku máte?

Tím, že do festivalu vstoupil investor, máme obrovské šance k dalším aktivitám. V nadcházejících měsících chceme nastartovat video platformu KVIFF TV. Nepůjde o klasickou televizi, ale internetovou platformu, která bude zaměřená na artový program. Rádi bychom z ní postupně vybudovali regionální projekt se středoevropskou ambicí. Chystáme se také navázat na dobré zkušenosti s labelem KVIFF Distribution a rozšířit naše aktivity v oblasti distribuce filmu.

Proto posilujeme strategické partnerství se společností AeroFilms. KVIFF TV má navíc regionální ambice ve střední a východní Evropě, takže můžeme distributorům a producentům filmů, které chceme získat pro festival, nabídnout nejen dva dny promítání jako dosud, ale i další oběh na KVIFF TV. Je to tedy opravdu velký posun, festival se dostává do úplně jiných rozměrů. Rozšiřujeme se jako to Labe, které pramení nahoře v horách, a pak nabírá na šířce a síle…

Věříte ohlášenému termínu 2. července?

Čemu dnes můžete úplně věřit? Společnost se proočkovává, ale ne tak rychle, jak bychom si představovali. Do 2. července by už k jistému rozvolnění dojít mohlo. Spolupracujeme s epidemiologem Petrem Smejkalem z IKEM, který pro nás vytváří model, jak by mohla situace vypadat. Ale pořád je to jen model. Stejně člověk míní a čas a covid mění...

Vary jsou festivalem mladých lidí včetně studentů, pro nás jiný než prázdninový termín nemá smysl. Kdyby to vypadalo, že červenec bude hodně limitovaný, máme jako náhradní termín 20. srpen. Za měsíc a půl může dojít k markantnímu posunu, zvlášť když loňská zkušenost napovídá, že v létě virus velmi oslabuje. Do týdne to rozhodneme a oznámíme. Už proto, že umělecký ředitel Karel Och potřebuje při jednáních o filmech mluvit o konkrétním datu.

Covidová situace určitě zkomplikovala i jednání s případnými hosty. Nezmění se festival spíše jen na filmovou přehlídku?

Pravdou je, že v Americe se bojí jet z Los Angeles do New Yorku na festival Tribecca... Ale myslím, že se můžeme spolehnout na Evropu, kde je řada vynikajících, ať filmařských nebo hereckých osobností.

Snad bude společnost hodně proočkovaná a začne se přibližovat normálu. Už teď jsme v situaci, kdy měříme čas na dobu „před covidem“ a tu současnou. A nevíme, jak dlouho bude trvat, a zda vůbec někdy budeme říkat „po covidu.“

Věříte v návrat diváků do kin?

Měl bych. Musím. V neděli jsem se díval na tenisové finále Djokovic - Medveděv před narvaným hledištěm v Austrálii a uvědomil jsem si, jak to hlediště žene hráče dopředu. Stejné je to i na fotbale nebo v divadle. A koukat se na filmy na obrazovce nebo na tabletu má jen informativní charakter. Zážitek chybí.