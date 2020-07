Podzimní Groove Brno bude svátkem jazzu a funky

„Jako muzikant jsem si vědom situace, kterou nyní prožívá spousta mých kolegů. Ať už jsou to umělci či technici v zákulisí. Rozhodl jsem se proto zopakovat všechny úspěšné projekty a minimálně v listopadu a prosinci dát práci těm, kteří ji skutečně potřebují. Některé projekty totiž čítají až 100 účinkujících z kapely B-Side Band, například členů brněnské filharmonie či Czech Ensemble Baroque nebo Ars Brunensis Chorus,” vysvětluje Josef Buchta, ředitel festivalu.

Jak doplňuje, návštěvníci se mohou těšit například na Roman Dragoun projekt, Poctu Radima Hladíka či Jazzovou mši. „Koncerty Folk swings jsou prozatím festivalovým tajemstvím,” doplňuje s úsměvem. Největší novinkou, kterou jistě ocení všichni diváci, jsou dvojkoncerty headlinerů. A to hned dva.

Festival zahájí 16. října německá kapela Jazzanova, kterou v ten stejný večer následně doplní s novou deskou francouští Electro Deluxe. „Když jsme se dozvěděli, že vydávají nové album a vyjíždějí na turné, byla to pro nás jasná volba. Electro Deluxe si v Brně od prvního koncertu v Metro Music Baru před čtyřmi lety vytvořili skutečně stabilní fanouškovskou základnu a přijít o tento neobyčejný zážitek by byla nesmírná škoda. A že se nám podařilo domluvit na stejný večer i Jazzanovu, to je snad sen,” doplňuje Buchta.