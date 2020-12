Petr Janda žebral na Václaváku. Byli u toho i Bohdalová, Dejdar, Malátný, Jandová a další

„Měl jsem pocit, že bych měl takovou písničku napsat,“ řekl Janda během natáčení Novinkám.cz. „Je o tom, že nejsem tak docela nejchytřejší, mám spoustu pochybností, stejně tak zažívám chvíle, kdy mám pocit, že je všechno o. k., a ráno se probudím a je všechno jinak. Když to řeknu naostro, ta písnička je o strachu ze smrti.“

„Olympic byl jedním z důvodů, proč jsem před lety založil kapelu. Ale že Petr Janda jednou bude zpívat můj text, to je asi více než splněný sen,“ řekl Michal Malátný, jenž na zmíněné album přispěl textem pro písničku Ach.

„Když mi volali, zda bych přijala focení na obal desky Olympiku, neuměla jsem si to nejdřív představit. Ale myslím, že to dopadlo skvěle, fotka je v pohodě, není to nijak vulgární. Focení bylo poměrně rychlé, trvalo jen hodinu, a potom se přes fotoshop dodělávalo tetování,“ řekla pro ČTK dvaadvacetiletá modelka.