Ostřejší satiru, názory dětí i fotbalový pořad nabízí Televizeseznam.cz

Co si myslí děti o politicích, celebritách a kultuře? V novém zábavném pořadu Děti vs. si můžete vyslechnout upřímný názor těch nejmenších.

Pořad Děti vs.

„Naše ratolesti, které zatím nemají potřebu se přetvařovat nebo diskrétně zamlčovat nepříjemné názory, vám na rovinu řeknou, jak se to má s celebritami, současnou hudbou, společenským děním i politikou, nebo jak se dívají na věci, které prožívala generace jejich rodičů či prarodičů. První díl je věnovaný Miloši Zemanovi. Ve středu 20. ledna se podíváme na to, co si současné děti myslí o takové „pecce“, jako byl walkman,” popsala PR specialistka Hana Holubová.