O co jsme přišli a přijdeme

Anglická Národní Opera předvedla kdysi v Londýně pozoruhodnou netradiční inscenaci Verdiho Rigoletta, situovanou do prostředí italských mafiánů v New Yorku. Po umělecké stránce není její soubor méně kvalitní než soubor divadla Royal Opera Covent Garden, požadující za vstupenky astronomické ceny.

O co jsme letos přišli? O film Nedotýkej se bílé ženy od téhož režiséra, o komedii Někdo to rád horké, o filmy Pasoliniho i Ernsta Lubitsche. A jelikož filmový klub má mít zavřeno do odvolání, podle všeho do září, přijdeme o film Jeana-Luca Godarda Sbohem jazyku.