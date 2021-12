Nové knihy: Rohlíková, Fišar a Simenon

V horkém letním New Yorku vypadne proud. Jiskry lásky a přátelství ale žádná temnota nezastaví. Přímo uprostřed rozpáleného města si k sobě nachází cestu šest dvojic. Někteří se vidí poprvé v životě, jiní už spolu nechtějí mít nic společného. Avšak neočekávaná událost změní plány všem. Přichází čas nových lásek, osobních prozření a dost možná se všichni setkají na jednom místě. Město bez elektřiny má moc spojovat to, co se zdálo navždy rozdělené. Šestice autorek vytvořila moderní příběh o lásce, kterou najdete tam, kde byste to nečekali.