Nové knihy: Josef Klíma, Jaroslav Čechura a Lisa Jackson

Štěstí v rodině, kariéra i pohoda v posteli začínají v politice. Západní společenská stabilita je paradoxně dílem komunismu, demokratické státy ze strachu před radikalizací obyvatelstva přijímaly opatření, jimž se dnes souhrnně říká sociální stát. Snad žádné skupiny obyvatel se tento vývoj nedotkl tak výrazně jako žen. S rokem 1989 se trend obrátil a sociální stát začal korodovat. Dnes jsou ženy více ohroženy chudobou i sexuálními vztahy. Autorka analyzuje, jaké dopady má kapitalismus na soukromí, kariéru i sebevědomí žen a kudy by se mohl v budoucnu ubírat.

Co když je tento svět blízko svému zániku? Co nastane, až Zemi pomalu pohltí nová divočina, která tiše čeká pod dálničními přivaděči na svůj okamžik? A co se vlastně bude dít, až tu nebudeme? Kniha o věcech, které jsou nám denně na očích, a kterých si přesto nikdo nevšímá.