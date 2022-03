Nové knihy: Brdečková, Viewegh a Poláček

Byl to umělec křehký, ale zároveň plný života. Malíř Angelo Longoni nás provede jeho životem – spolu s ním utíkáme z Livorna, okouzlí nás Florencie a znovu prožijeme první lásky. Navštívíme ovšem také Paříž, která ho, trápeného neustále se vracející nemocí, láká svým bohémským životem. V jejích uličkách, kavárnách a kabaretech potkáváme Picassa i Soutina: ale také malířovy múzy Anny Achmatovovou, Beatrici Hastings nebo divu Kiki de Montparnasse.

Do širokého povědomí se ale zapsala také jako vynálezkyně. Její práce na frekvenčním přelaďování, které se stalo „pradědečkem“ technologie Bluetooth, byla významnou součástí protinacistického odboje.

Hrdinové sedmi povídek scenáristy Marka Epsteina jsou zdánlivě sebejistí a stabilní jedinci uchlácholení drobnými lidskými sny. Jejich jistota ale není víc než pouhé očekávání pádu. Jsou zrazováni tam, kde se cítili nejsilnější: rodinou, přírodou, rozumem i láskou. Okolnosti je strhávají z cesty a ponechávají rozhodnutí, zda se chtějí navrátit do bývalé rovnováhy. A jestli to vůbec ještě dokážou.

Jak se z nesmělého kluka ze Sázavy dočasně stal hédonistický seladon a nadlouho i nejpopulárnější porevoluční spisovatel? Co dělal 17. listopadu 1989 a na čem psal Báječná léta pod psa? Jaký byl vrátný, voják, učitel a redaktor, jaký je otec, bratr, syn a dědeček a kolik milenek bohužel pozval na oslavu svých padesátin? A proč pak hned neumřel...? Michal Viewegh slaví šedesáté narozeniny a první dárek si rozhodl nadělit sám – vlastní životopis, psaný s nadhledem i ručením omezením.

Tři generace žen Jana Wericha: manželka Zdenka, dcera Jana a vnučka Zdenka, řečená Fanča. Tři chytré, schopné a vtipné souputnice byly pro Wericha tím nejcennějším, co na světě měl, vedle publika. Tereza Brdečková spolu s Fančou provázejí čtenáře třígeneračním příběhem o životním údělu žen a současně o hlubokých vnitřních rozporech umělců v Československu. Kniha čerpá z dosud nepublikované rodinné korespondence a z Werichových soukromých deníků.

Hannah se rozhodla pro velkou životní změnu – vymění kariéru úspěšné právničky z uspěchaného Manchesteru za šestitýdenní kurz vaření v Irsku. Cestou se zastaví v Dublinu, kde si užívá všechno, co nové město nabízí – irské speciality, skvělé drinky a také společnost charismatického Conora, se kterým se náhodou seznámí. Když se další den přesune na malebný venkov a ubytuje se v útulném domku, zjistí, že to, co se stalo v Dublinu, tak docela v Dublinu nezůstalo. Kulinářská škola ukrytá mezi krásně zelenými kopci naučí Hannah víc než kuchařské základy.