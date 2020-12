Nová DVD: Trollové: Světové turné a Pravda

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. A to bude problém.