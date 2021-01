Nač myslí za volantem Marek Eben?

Pakliže vás zaměstnává to, na co myslí za volantem Marek Eben, vězte, že právě v těchto dnech máte mimořádnou možnost získat obšírnou odpověď. A to jak v jazyce psaném, tak v řeči mluvené. Právě totiž vyšla v podobě tištěné i audioknižní sbírka osmašedesáti krátkých fejetonů nebo, chcete-li, sloupků herce, zpěváka a moderátora Marka Ebena nazvaná Myšlenky za volantem.