Megakoncert pro Ivana Krále podpoří Lenny, Aneta, Ivan Hlas a další

Král emigroval do Ameriky už v roce 1966. Postupně hrál ve skupinách Luger a Blondie a v kapele Patti Smith. S ní vydal čtyři desky a napsal mimo jiné hit Dancing Barefoot.

Hrával i s Iggym Popem nebo s Johnem Calem. S Popem vydali alba Soldier (1980) či Party (1981), později vystupoval i se skupinou Eastern Bloc. V devadesátých letech se Ivan Král vrátil do Čech a jako producent výrazně pomohl třeba Lucii nebo skupinám Alice a Mňága a Žďorp. Zemřel v roce 2020. K jeho nejznámějším hitům patří vedle Dancing Barefoot také Bang Bang a Because the Night.