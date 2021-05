Martin Garrix pracoval na hymně s Bonem a The Edgem

Oficiální hymnou fotbalového UEFA EURO 2020 je píseň We Are the People. Napsali a zrealizovali ji nizozemský producent, skladatel a dýdžej Martin Garrix, zpěvák Bono Vox a kytarista The Edge, oba členové irské skupiny U2. Píseň vznikala tři roky a její premiéra musela být odložena kvůli vypuknutí koronavirové pandemie.