Láska je zpět, zpívá Celeste. Nová Winehousová, jásají někteří kritici

Celeste se narodila v roce 1994 v Kalifornii, ale později se se svou britskou matkou odstěhovala z USA zpět do Brightonu. Její jamajský otec již zemřel. Malá Celeste si zamilovala Billie Holiday a Arethu Franklin, zpívala v kostele, a nakonec zkusila studovat i balet. První vlastní piseň Sirens napsala v šestnácti. Tehdy už se také pokoušela vystupovat v okolí Brightonu.

V roce 2017 vydala u Bank Holiday Records EP The Milk & the Honey a později u Polydoru druhé EP Lately. Její kariéra se prudce rozjela, když v roce 2019 získala Brit Award pro začínající hvězdy, načež zvítězila v anketě BBC Sound of 2020.

Aktuálně vydala singl Love Is Back, který upozorňuje na novou desku Not Your Muse. Inspirace americkým soulem z klasického období šedesátých let je evidentní. Taneční rytmus s odsekávanými riffy dechové sekce a najazzlým vokálem se poslouchají příjemně, ale možná ještě větší oblibu si získal uhrančivý singl Strange, intimní jazzová melodie, v níž mladá zpěvačka připomíná spíš Billie Holiday než soulové divy. Také křehká A Little Love okouzluje hlasovou ekvilibristikou a pozitivním poselstvím.

Celeste Foto: Profimedia.cz

Album vychází na CD, vinylu a nebo deluxe CD, jež obsahuje další skladby včetně Lately, Both Sides Of The Moon, Father’s Son a Hear My Voice. Album je zároveň k poslechu na všech streamovacích platformách.