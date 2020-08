Kapely Poetika a Mirai točily klip k písni Karavana na vrakovišti a psychiatrii

Karavana je skladba o pomíjivosti všeho a všech, a chápání života jako zbytečného, jenž nemá opravdový smysl. „Myšlenka Karavan zaměstnávala mou hlavu přes rok, a proto jsem rád, že se mi ji povedlo převést do písně, a to tak, že ta uvolněná melodie obrousila její pochmurné hrany. Je pravda, že jsem občas marně hledal důvod vůbec něco dělat, když to ve finále stejně pomine, ale nic není tak černé, jak se zdá. Jsou to právě maličkosti a momentální radosti ze života a pocity štěstí, které za to stojí i když pominou. Ty vám totiž nikdo nevezme,“ říká zpěvák Poetiky Ondřej Brejška.