James Bond na 25 způsobů: Jaký je a byl nejslavnější agent

Na začátku si někdejší agent 007 (popáté a naposledy Daniel Craig) užívá po skončení aktivní služby odpočinek na Jamajce. To však samozřejmě nemůže mít dlouhého trvání.

„Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno, a James Bond zněl lépe než cokoli jiného,“ řekl k pojmenování postavy Fleming. Není bez zajímavosti, že ve 20. bondovce Dnes neumírej se Bond za ornitologa vydává.

Prvním zfilmovaným příběhem nebylo Casino Royal, ale román Dr. No, který napsal Fleming až jako šestý. V něm dal v roce 1962 Bondovi podobu Sean Connery, který se pro mnohé stal dodnes jedinečným a nezapomenutelným Bondovým představitelem.

Sean Connery a Ursula Andressová v bondovce Dr. No

Ve filmu Dr. No tedy Connery poprvé vyslovil ono legendární „Jsem Bond. James Bond“. A pak ještě v pěti dalších filmech: Srdečné pozdravy z Ruska, Goldfinger, Thunderball, Žiješ jenom dvakrát a Diamanty jsou věčné.

„Svým odvážným a vtipným ztvárněním sexy a charismatického tajného agenta způsobil Connery revoluci ve světě. Je nepochybně do značné míry zodpovědný za úspěch filmové série a my mu budeme navždy vděční,“ řekli o něm po jeho loňském úmrtí (31. října ve věku 90 let) producenti bondovek Michael G. Wilson a Barbara Broccoliová.