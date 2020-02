Izraelský hudebník a držitel Grammy Oran Etkin vystoupí v Ostravě

Izraelský hudebník a držitel ceny Grammy Oran Etkin vystoupí se svým programem pro děti v Ostravě. Na koncertu v centru Cooltour představí vzdělávací metodu Timbalooloo, kterou učí děti ve věku od tří do deseti let s pomocí her a pohádek vnímat hudbu. Koncert Mladí ladí dětem je součástí mezinárodního hudebního festivalu Mladí ladí jazz. V Ostravě se uskuteční 16. dubna, řekla Anna Vašátková.