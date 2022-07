Italské trio Meduza: Chceme dostat house music do rádií

Píseň, na které se podíleli Goodboys, dvojice houseových producentů z Británie, podle hudebníků vznikala velmi spontánně a její charakteristický zpěvný refrén vznikl náhodou, když zůstal omylem zapnutý mikrofon.

„Upřímně, na nahrávání nebylo nic výjimečného, prostě jsme se jen s Goodboys bavily ve studiu a sdíleli své nápady. V jednu chvíli se ale stalo něco magického,“ vzpomíná Mattia na vznik nahrávky, která prý byla na světě za pouhou čtvrthodinku. Když si pak tým náhodou získanou nahrávku poslechl, tušil, že mají v rukou něco s nadějí na úspěch. S tímto vědomím si kapela přála vydání tracku pečlivě naplánovat

„Čekali jsme skoro rok, než jsme Piece of Your Heart vydali. Chtěli jsme si být jistí, že všechno uděláme správně,“ vzpomíná Mattia s tím, že i přesto je vřelé přijetí singlu velmi mile překvapilo. „Měli jsme nesmírnou radost, že se naše práce vyplatila.“

Nakažlivá skladba byla dokonce nominována na cenu Grammy v kategorii nejlepší domácí nahrávka. „To bylo za hranicí nejdivočejších snů,“ říká italský hudebník o nominaci. „Dřív jsme k lidem, jejichž jméno se objevilo na těchto cenách, vzhlíželi. Nikdy by nás nenapadlo, že nás to jednoho dne může potkat taky. Když jsme se to dozvěděli, jako klasičtí Italové jsme výskali nadšením.“

Čistou radost z cen ovšem v roce 2020 poznamenala tragická smrt basketbalisty Kobeho Bryanta a dalších osmi lidí, kteří jen několik hodin před slavnostním ceremoniálem zemřeli při havárii vrtulníku v Los Angeles. Předávání cen se poté neslo v duchu pocty této sportovní legendě.

Od chvíle svého raketového startu trojice producentů vydala další úspěšné tracky, v kterých hostují například irští zpěváci Hozier a Dermot Kennedy. Meduza rovněž remixovala písně řady hudebníků, mimo jiné třeba Eda Sheerana, Florence and the Machine, Johna Legenda či Faithless. Někdy si skladbu k remixu hudebníci vyberou sami, jindy jsou osloveni samotnými interprety. Tak to prý bylo například s Florence and the Machine, či Sheeranem, který Meduzu požádal o remix své skladby Bad Habits.