Festival Benátská! ve znamení oslav. Hrát budou Olympic, Arakain i Team

„Dohodli jsme se, že každá kapela odehraje jednu písničku z repertoáru té druhé,“ řekl Jiří Urban, kytarista Arakainu. „Pro nás to bude jednoduché, písně Olympiku hraje spousta lidí na kytaru u ohně. Olympic to bude mít s naší písní asi těžší.“

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že Olympic oslaví výročí s Arakainem. Upřímně se na to těším. Arakain je naše spřízněná kapela a mě to těší o to víc, že když jsem jeho písničky v roce 1989 nahrával na singl Rockmapa, předpovídal jsem mu dlouhou životnost,“ podotkl frontman Olympiku Janda.