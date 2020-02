Elton John se po ztrátě hlasu psychicky sesypal a odvedli ho z pódia

„Úplně jsem ztratil hlas. Nemůžu zpívat, musím jít, je mi to líto,“ uvedl.

Publikum pořád jásalo, ale není jasné, jestli přesně pochopilo, co se děje na pódiu. Elton předtím lidem oznámil, že je nemocný, a část koncertu odzpíval. Nakonec to ale vzdal, když se marně pokoušel zazpívat svůj klasický hit Daniel.

Později se fanouškům omluvil na internetu. „Jsem zklamaný, hluboce rozrušený a je mi to líto. Dal jsem do toho vše, co jsem měl. Díky moc za vaši mimořádnou podporu a všechnu lásku, kterou jste mi prokazovali během dnešního koncertu. Jsem vám navždy vděčný.“