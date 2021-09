Do Prahy se v srpnu vrátí kultovní Pixies

Legendární bostonská skupina Pixies patří k nejvýznamnějším představitelům amerického indie rocku přelomu osmdesátých a devadesátých let.

Debutové minialbum Come On Pilgrim působilo jako zjevení, ostrý zvuk a ohromná energie se snoubily s výraznými melodiemi i texty o marnosti. Zatímco první album Surfer Rosa (1988) se neslo v podobném duchu, následující Doolittle z roku 1989 byl melodičtější, pestřejší a nestavělo tolik na ostrém zvuku.

I to zřejmě přispělo k rozpadu, Francis se pod novým jménem Frank Black vydal na úspěšnou sólovou kariéru, zatímco Kim Deal na čas obnovila Breeders.

S novou stálou baskytaristkou Paz Lenchantinovou, která napřed hrála s kapelou jen na koncertech, skupina natočila v roce 2016 desku Head Carrier. Zatím poslední deskou je Beneath The Eyrie z roku 2019. To je považovaná za nejlepší z nových desek, i tak však zůstává ve stínu klasických alb z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Právě ta přitahují posluchače i nyní a koncerty Pixies bývají pravidelně vyprodané.