Do Cannes přijela ikona Catherine Deneuveová

Ostatně první otázka moderátorky na tiskové konferenci směřovala právě k ní a zněla prostě: „Jak se máte?“ „Jsem trochu překvapená, tuhle otázku jsem nečekala,“ zasmála se Deneuveová pod slušivou rouškou v barvě lila, která byla zářivým doplňkem černého kostýmku. „Mám se dobře, jsem šťastná, stejně jako asi všichni, že tu mohu znovu být, že festival pokračuje. Je to moc důležité.“

Letošní festival zvolil jako jedno z hlavních témat životní prostředí. Pod názvem Kinematografie pro klima uspořádal konferenci, na níž zakladatel hnutí On est pret (Jsme připraveni) Magali Payen a autor a režisér dokumentu Animal vyzvali svět kinematografie, aby jednal na ochranu živých bytostí a bojoval proti narušení klimatu.

Další zajímavý dokument má název JFK Revisited: Through the Looking Glass a týká se slavného filmu Olivera Stonea JFK o vraždě prezidenta Kennedyho. Po třiceti letech od jeho premiéry přináší Stone dokumentární metodou nové informace, které společně se svým producentem skládali dohromady.