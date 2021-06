Divadlo Mana uvede českou verzi MASH

„MASH je legendární komediální podívaná plná černého humoru, jímž zahánějí děs a napětí vojenští lékaři v polní nemocnici jen kousek za frontou. Jejich bláznivý humor je zbraní proti hrůzám, jimž musí denně čelit. V naší inscenaci diváci uvidí to, co v seriálu nebylo. Nastudoval ji režisér Petr Svojtka, který má s tímto žánrem hojné zkušenosti, ať už to byla divadelní verze Kanclu, Monty Pythonů, nebo Ajťáků,“ říká dramaturgyně Věra Mašková.