Covid ve StarDance: Hledá se moderátorka

Seznam Zprávy přinesly v úterý večer informaci, že v sobotu nebude moci vystoupit pět párů, protože jeden či oba taneční partneři nejsou očkováni. Mluvčí ČT Karolina Blinková reagovala, že „jsou to jenom spekulace“, přímo to ale nepopřela.

„Podle výsledků testů všech tanečních párů budeme následně pracovat na scénáři sobotního večera, pro nějž v tuto chvíli existuje více verzí. Včetně té se zapojením jen těch tanečníků, kteří nebudou muset do povinné karantény. Jsme připraveni operativně reagovat na to, co je bezpečné a co je možné,“ dodala mluvčí.