Britský zpěvák Sting už nebude hrát pro oligarchy

Ví přesně, o čem mluví. V roce 2016 totiž bývalý frontman skupiny The Police uskutečnil soukromé vystoupení pro rodinu ruského miliardáře Michajla Gucerijeva.

Před několika dny Sting rovněž zveřejnil video, na kterém v unplugged verzi zpívá a hraje svou písničku z dob studené války Russians. Ta poprvé vyšla na jeho albu The Dream of the Blue Turtles v roce 1985. Vysvětlil k ní, že je dnes aktuálnější než kdy jindy, a jejím prostřednictvím jednoznačně odsoudil rozhodnutí jednoho muže napadnout svého mírumilovného souseda.