Znásilněná malá neteř, dětské porno nebo pistole. Muže z Náchodska obvinili z pěti zločinů

Soud už dříve poslal obviněného do vazby, důvodem byly obavy, že by se skrýval před spravedlností nebo pokračoval v trestné činnosti. Muže soudy v minulosti dvakrát trestaly za mravnostní trestné činy. O jaké přesně šlo, policie neupřesnila, nyní mu hrozí až 12 let vězení.